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12:30, 3 апреля 2024 года В Орле гендиректора фирмы-подрядчика оштрафовали за медленный ремонт улицы Бурова Сейчас работы на объекте завершены.





Прокуратура Северного района города Орла проверила исполнение законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд. Внимание надзорного ведомства привлек ремонт улицы Бурова – в феврале 2023-го был заключен контракт на ее обновление. Подрядчик нарушил срок окончания ремонта дороги.



В нарушение требований законодательства подрядчиком допущены нарушения в части отклонения от сроков сдачи объекта ремонта. За это гендиректор подрядной организации был оштрафован.



Сейчас работы на объекте завершены.





Артем Ежаков



