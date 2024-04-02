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9:30, 2 апреля 2024 года В Орловской области началась запись в первый класс Родители могут подать документы лично в школу или через "Госуслуги".





С 1 апреля в Орловской области началась запись детей в первый класс. Родители могут подать документы лично в школу или через "Госуслуги".



Как сообщает ОРЦОКО, записать ребенка в школу рядом с домом или в ту, где уже учатся его брат или сестра, можно до 30 июня.



В любую другую школу подача заявлений начнется 6 июля и завершится не позднее 5 сентября.



Горячая линия технической и организационно-методической поддержки: 8 (4862) 73-17-79 (доб. 126, 127, 134, 137).





Артем Ежаков



