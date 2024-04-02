Орловская область доставила аквапосылку на Артемовское направление

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14:00, 2 апреля 2024 года
Орловская область доставила аквапосылку на Артемовское направлениеБойцам раздали 30 тонн бутилированной воды.
Фото: портал правительства Орловской области
В зоне СВО с наступлением весны существенно выросла нужда в питьевой воде. Очередные 30 тонн бутилированной воды раздали на Артемовском направлении.
Как отметил глава региона, сейчас в зоне СВО днем температура превышает 20 градусов тепла.
"Воду брали и десантники, которые сейчас ведут бои на подступах в Часов Яр", – рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Орловщина продолжит доставку воды на передовую. Регион уже передал бойцам 1545 тонн питьевой воды.
Артем Ежаков
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