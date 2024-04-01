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19:13, 1 апреля 2024 года Орловская делегация поучаствует в праздновании Дня единения народов России и Беларуси Он пройдет 2 апреля.





2 апреля делегация Орловской области во главе с губернатором Андреем Клычковым поучаствует в праздновании Дня единения народов России и Беларуси.



Делегация находится в Республике с рабочим визитом. 2 апреля станет последним днем трехдневной командировки.



1 апреля губернатор Андрей Клычков встретился с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Беларусь Борисом Грызловым, президентом Александром Лукашенко и заместителем премьер-министра Петром Пархомчиком. Также делегация посетила машиностроительную компанию "АМКОДОР" и ОАО "УКХ Белкоммунмаш". На встречах обсуждалось взаимное сотрудничество Беларуси и Орловщины в различных областях: образования и сельского хозяйства, промышленности, транспорте, строительстве.





Артем Ежаков



