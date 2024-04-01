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20:40, 1 апреля 2024 года В селе под Мценском продолжается ремонт Дома культуры Средства выделены в рамках национального проекта.







В селе Тельчье Мценского района продолжается ремонт Дома культуры. На работы в рамках профильного нацпроекта выделили 6,5 миллиона рублей.



Ремонт идет в большом концертном зале, рассчитанном на 120 зрительских мест. Все старое демонтировали, сделали новый потолок, каркас сцены, заливку пола.



Во время капремонта приведут в порядок музыкальную комнату, костюмерную, коридор и тамбур.



Сдать объект должны к 19 июня.



В районе уже готовы документы для подачи заявки на участие в очередном нацпроекте "Культура". Планируют отремонтировать ДК в Жилино и селе Черемошны.





Татьяна Тимохина



