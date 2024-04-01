В селе под Мценском продолжается ремонт Дома культуры

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20:40, 1 апреля 2024 года
В селе под Мценском продолжается ремонт Дома культурыСредства выделены в рамках национального проекта.
В селе Тельчье Мценского района продолжается ремонт Дома культуры. На работы в рамках профильного нацпроекта выделили 6,5 миллиона рублей.
Ремонт идет в большом концертном зале, рассчитанном на 120 зрительских мест. Все старое демонтировали, сделали новый потолок, каркас сцены, заливку пола.
Во время капремонта приведут в порядок музыкальную комнату, костюмерную, коридор и тамбур.
Сдать объект должны к 19 июня.
В районе уже готовы документы для подачи заявки на участие в очередном нацпроекте "Культура". Планируют отремонтировать ДК в Жилино и селе Черемошны.
Татьяна Тимохина
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