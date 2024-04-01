Андрей Клычков встретился с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Петром Пархомчиком
Стороны обсудили сотрудничество в промышленной, транспортной и строительной сферах.
Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"
1 апреля губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Петром Пархомчиком. Стороны обсудили сотрудничество в промышленной, транспортной и строительной сферах, сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".
Пархомчик подчеркнул, что торгово-экономические отношения Орловщины и Республики Беларусь складываются очень успешно. Андрей Клычков добавил, что основным драйвером развития региона является сельское хозяйство, поэтому взаимное сотрудничество будет продолжено и в этой сфере.