В двух десятках домов в Орле отключат горячую воду
Неудобства продлятся четыре часа.
2 апреля с 9:00 до 13:00 в двух десятках домов в Орле отключат горячую воду. Неудобства связаны с плановой проверкой бойлеров ЦТП, сообщили в ПАО "Квадра".
Ограничения затронут:
• ул. Толстого, д. 19;
• ул. Андрианова, д. 8, 12, 12а;
• ул. Гайдара, д. 36, 38, 40, 44, 46;
• ул. Горького, д. 103, 105, 105а;
• ул. Приборостроительная, д. 8;
• ул. Жилинская, д. 2;
• пер. Полярный, д. 2, 4;
• пос. Кирпичного завода, д.25, 27.