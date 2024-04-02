Пожароопасный сезон в Орловской области начнется 5 апреля
Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Клычков.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал постановление об установлении начала пожароопасного сезона в регионе с 5 апреля. Документ опубликован на сайте правительства области.
В перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных пожаров, попали поселок Культурная Посадка, город Дмитровск, поселок Еленка, деревня Радовище, поселок Жудерский, деревня Алехино, село Льгов.
Главам Глазуновского, Дмитровского, Знаменского и Хотынецкого районов рекомендовано разработать и утвердить паспорта населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров.