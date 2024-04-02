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11:00, 2 апреля 2024 года Юная орловчанка победила в региональном этапе конкурса сочинений "Без срока давности" Оля Синенкова опиралась не только на факты истории, но и рассказала о герое в своей семье.







Юная орловчанка Оля Синенкова стала победителем регионального этапа всероссийского конкурса сочинений "Без срока давности". Она рассказала о герое в своей семье.



Историю о восьмилетнем парне с нелегкой судьбой передал прадедушка Оли, который в годы Великой Отечественной войны освобождал от фашистов деревню Красный берег на окраине Белоруссии. Здесь находился один из крупнейших детских донорских концлагерей.



Главного героя спасла девочка по имени Маргарита, с которой они оказались в плену. Ее образ был выдуман и появился в сочинении орловской школьницы. Тему удалось раскрыть, история тронула, но для победы было важно работать в дуэте с педагогом.



- Обсудили основу сюжета, затем Оля написала рассказ и далее мы с ней уже работали над художественными деталями, немножечко я ей помогала со стилем, - рассказала учитель русского языка и литературы Образцовской средней общеобразовательной школы Наталья Кобыченкова.



Как результат - победа на школьном, муниципальном и региональном этапах, а затем выход на всероссийский. Победа долгожданная, и это не предел, ведь о героях Великой Отечественной войны мы будем помнить всегда.





Александра Бахтина



