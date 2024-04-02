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13:30, 2 апреля 2024 года Орловцам раздадут перчатки, грабли и мешки Инвентарь пригодится во время субботника.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Исполняющий обязанности главы департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области Сергей Гнеушев побеседовал с корреспондентом "Вести-Орел" Эльзой Ахмедбековой. Гнеушев ответил на вопрос, придется ли брать с собой инвентарь тем орловцам, которые планируют участвовать в субботнике 20 апреля.



– Перчатки, грабли, мусорные мешки будут выдаваться сотрудниками органов местного самоуправления, - сказал Сергей Гнеушев.



В субботнике, по словам чиновника, поучаствуют порядка 130 тысяч человек.





Сергей Силаев



