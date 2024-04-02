Орловцам раздадут перчатки, грабли и мешки

Исполняющий обязанности главы департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области Сергей Гнеушев побеседовал с корреспондентом "Вести-Орел" Эльзой Ахмедбековой. Гнеушев ответил на вопрос, придется ли брать с собой инвентарь тем орловцам, которые планируют участвовать в субботнике 20 апреля.
– Перчатки, грабли, мусорные мешки будут выдаваться сотрудниками органов местного самоуправления, - сказал Сергей Гнеушев.
В субботнике, по словам чиновника, поучаствуют порядка 130 тысяч человек.