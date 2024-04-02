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12:30, 2 апреля 2024 года В Орловской области планируют убрать более тысячи тонн мусора за два месяца Такую работу проведут в рамках экологического двухмесячника.



Фото: архив

Исполняющий обязанности главы департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области Сергей Гнеушев побеседовал с корреспондентом "Вести-Орел" Эльзой Ахмедбековой. Гнеушев рассказал, сколько мусора планируется убрать в рамках экологической акции.



– Более одной тысячи тонн мусора, - заявил Сергей Гнеушев.



Также Сергей Гнеушев в рамках беседы отметил, что в субботнике поучаствуют порядка 130 тысяч человек.





Сергей Силаев



