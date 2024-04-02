В Орловской области планируют убрать более тысячи тонн мусора за два месяца
Такую работу проведут в рамках экологического двухмесячника.
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Исполняющий обязанности главы департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области Сергей Гнеушев побеседовал с корреспондентом "Вести-Орел" Эльзой Ахмедбековой. Гнеушев рассказал, сколько мусора планируется убрать в рамках экологической акции.
– Более одной тысячи тонн мусора, - заявил Сергей Гнеушев.
Также Сергей Гнеушев в рамках беседы отметил, что в субботнике поучаствуют порядка 130 тысяч человек.