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10:00, 2 апреля 2024 года На Орловщине в субботнике поучаствуют 130 тысяч человек Он запланирован на 20 апреля.



Фото: архив "Вести-Орел"

И.о. руководителя департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области Сергей Гнеушев побеседовал с корреспондентом "Вести-Орел" Эльзой Ахмедбековой.



В ответ на вопрос, сколько человек планируется привлечь в регионе к участию в субботнике, Гнеушев заявил, что эта цифра – порядка 130 тысяч человек.



– Планируется, что в субботнике примут участие более 130 тысяч человек, более 2,5 тысячи трудовых коллективов, более 500 образовательных учреждений, - отметил и.о главы департамента.



Гнеушев добавил, что к субботнику могут присоединиться все желающие.





Сергей Силаев



