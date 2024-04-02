На Орловщине в субботнике поучаствуют 130 тысяч человек

|
|вторник 2.04.2024 15:19:50
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
10:00, 2 апреля 2024 года
На Орловщине в субботнике поучаствуют 130 тысяч человекОн запланирован на 20 апреля.
Фото: архив "Вести-Орел"
И.о. руководителя департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области Сергей Гнеушев побеседовал с корреспондентом "Вести-Орел" Эльзой Ахмедбековой.
В ответ на вопрос, сколько человек планируется привлечь в регионе к участию в субботнике, Гнеушев заявил, что эта цифра – порядка 130 тысяч человек.
– Планируется, что в субботнике примут участие более 130 тысяч человек, более 2,5 тысячи трудовых коллективов, более 500 образовательных учреждений, - отметил и.о главы департамента.
Гнеушев добавил, что к субботнику могут присоединиться все желающие.
Сергей Силаев
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.