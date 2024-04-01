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19:00, 1 апреля 2024 года

Почти шесть тысяч орловцев получили значки ГТО в 2023-м году

Обладание ими, помимо статуса, может принести и практическую пользу.



2024 год – первый юбилей в истории возрожденного комплекса ГТО. Спустя 10 лет заветные значки вновь заблестели на одежде миллионов жителей России.

За последние два года количество успешно сдавших нормы ГТО в регионе равно населению небольшого городка. Так, в 2023-м нормы ГТО сдавали 13 тысяч человек, успешно справились 5810. Из них золотой значок получили 2265 человек, серебряный – 1921, бронзовый – 1624.

Значок ГТО, помимо статуса, имеет и практическую пользу – орловские вузы с удовольствием принимают их обладателей, прибавляя к набранным баллам на экзамене дополнительные бонусы. В ОГУ имени Тургенева корочка "значкиста ГТО" может порадовать своего обладателя и финансово – студенты, сдавшие нормативы на "золото" участвуют в отборе на повышенную стипендию.

Президент России Владимир Путин предложил распространить финансовые бонусы на всех значкистов вне зависимости от возраста. С 2025-го в нашей стране планируют ввести налоговый вычет за сдачу норм ГТО.

Траты на спорт в России уже частично можно вернуть – действует налоговый вычет за занятия фитнесом. С этого года увеличен объем налоговой базы. Максимальная сумма затрат стала 150 тысяч рублей вместо 120 тысяч. С этой базы можно получить 13%. Налоговый вычет на спорт суммируется с другими.


Анастасия Дорохова
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