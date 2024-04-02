Орловцу, приехавшему на побывку из зоны СВО, вручили посылку

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18:30, 2 апреля 2024 года
Орловцу, приехавшему на побывку из зоны СВО, вручили посылкуВстреча состоялась в мэрии Орла.
Фото: пресс-служба администрации Орла
В Орле прошла очередная встреча с участником специальной военной операции. Иван, прибывший домой в краткосрочный отпуск, получил большую посылку для боевых товарищей.
В мотострелковый полк военный доставит рации, тактические рюкзаки, ноутбук, одежду, обувь, необходимое оборудование и письма от школьников. Об этом сообщили в пресс-службе орловской мэрии.
- Нам очень дорога ваша поддержка. С каждой полученной посылкой мы ощущаем тепло родного дома. От всех ребят спасибо за помощь, - сказал Иван.
Сергей Мерцалов