Главная » Новости



15:24, 1 апреля 2024 года Два низководных моста освободились от воды в Орловской области Подтопленными остаются три переправы.





В Орловской области продолжается период весеннего половодья. По данным ГУ МЧС России по региону, за прошедшие сутки от воды освободились два низководных моста: через реку Сосну около поселка Плещеевский Завод в Малоархангельском районе и через реку Цон в районе поселка Круглый Орловского муниципального округа.



Подтопленными остаются три моста: через реку Оку около деревни Богатищево и поселка Ивановский в Мценском районе, а также через реку Неручь около деревни Орловка Залегощенского района.





Артем Ежаков



