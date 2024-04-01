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19:50, 1 апреля 2024 года Лукашенко: "Нам надо построить знаковый объект в Орловской области" Об этом было объявлено на встрече орловской делегации с президентом в Минске.





Видео: Пул Первого

Во время встречи орловской делегации с главой Беларуси Александром Лукашенко, национальный лидер заявил, что специалисты Республики могут построить знаковый объект в Орловской области.



Лукашенко напомнил, что ранее белорусские специалисты соорудили Орловской области пристройку к школе. Президенту докладывали, что заказчики остались довольны. Помимо этого, специалисты из Беларуси строят в других регионах, соседних с РФ. Люди, по словам белорусского лидера, довольны, стройка проходит быстро и качественно.



– Я думаю, если губернатор против не будет, нам надо построить какой-то знаковый объект. Чтобы это было "под ключ", чтобы знали, что построили белорусы, - заявил Лукашенко.



Представитель белорусской стороны отметил, что вопрос будет проработан.





Сергей Силаев



