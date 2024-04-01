Лукашенко: "Нам надо построить знаковый объект в Орловской области"
Об этом было объявлено на встрече орловской делегации с президентом в Минске.
Видео: Пул Первого
Во время встречи орловской делегации с главой Беларуси Александром Лукашенко, национальный лидер заявил, что специалисты Республики могут построить знаковый объект в Орловской области.
Лукашенко напомнил, что ранее белорусские специалисты соорудили Орловской области пристройку к школе. Президенту докладывали, что заказчики остались довольны. Помимо этого, специалисты из Беларуси строят в других регионах, соседних с РФ. Люди, по словам белорусского лидера, довольны, стройка проходит быстро и качественно.
– Я думаю, если губернатор против не будет, нам надо построить какой-то знаковый объект. Чтобы это было "под ключ", чтобы знали, что построили белорусы, - заявил Лукашенко.
Представитель белорусской стороны отметил, что вопрос будет проработан.