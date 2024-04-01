Главная » Новости



18:00, 1 апреля 2024 года 20 орловцев борются за звание "Пионер года" Конкурс проходит во Дворце пионеров имени Гагарина.





Во Дворце пионеров имени Гагарина выбирают "Пионера года". За звание лучшего борются 20 конкурсантов. Это победители школьного этапа.



Ребята должны будут представить свою визитку, ответить на вопросы, провести активность с залом.



1 апреля исполняется 31 год пионерской организации в Орловской области. Сейчас красный галстук в регионе носят порядка 20 тысяч мальчишек и девчонок.





Юлия Опанасюк



