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14:30, 2 апреля 2024 года Двое кромчан получили ключи от собственных квартир С новосельем ребят поздравил глава района.



Фото: соцсети Андрея Усикова

Глава Кромского района Андрей Усиков вручил ключи от квартир в поселке Кромы Розе Павлович и Денису Серпухову. Молодые люди остались без попечения родителей.



– Лично поздравил Розу и Дениса с этим важным шагом в их жизни и вручил ключи от их новых квартир. Подчеркну, что государство делает все возможное, чтобы защитить интересы социально уязвимых слоев населения, и что свое жилье определяет многое в жизни и дает хороший старт, - написал в соцсетях глава района.



Роза и Денис выразили слова благодарности и поделились планами по обустройству квартир. Усиков выразил уверенность, что молодые люди создадут в своих новых домах тепло и уют.





Сергей Силаев



