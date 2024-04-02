Двое кромчан получили ключи от собственных квартир
С новосельем ребят поздравил глава района.
Фото: соцсети Андрея Усикова
Глава Кромского района Андрей Усиковвручилключи от квартир в поселке Кромы Розе Павлович и Денису Серпухову. Молодые люди остались без попечения родителей.
– Лично поздравил Розу и Дениса с этим важным шагом в их жизни и вручил ключи от их новых квартир. Подчеркну, что государство делает все возможное, чтобы защитить интересы социально уязвимых слоев населения, и что свое жилье определяет многое в жизни и дает хороший старт, - написал в соцсетях глава района.
Роза и Денис выразили слова благодарности и поделились планами по обустройству квартир. Усиков выразил уверенность, что молодые люди создадут в своих новых домах тепло и уют.