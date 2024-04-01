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17:30, 1 апреля 2024 года В Орле выбрали лучшую команду по ликвидации последствий автоаварий Между собой соревновались восемь команд.







В Орле прошли соревнования "Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий аварий на автомобильном транспорте".



За победу боролись восемь команд: пять из Орла, три из Ливен и Мценского района. Лучшей стала команда 1-й пожарно-спасательной части города Орла. Теперь она представят наш регион на соревнованиях среди команд ЦФО.



По легенде соревнований, автомобиль попал в ДТП, люди внутри получили множественные травмы и не могли самостоятельно выбраться. Пожарным предстояло деблокировать пострадавших, оказать им первую помощь, поместить в карету скорой помощи.





Антон Сорокин



