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17:15, 1 апреля 2024 года В Орле поймали закладчика с сотней свертков с наркотиком Из незаконного оборота изъяли более 53 граммов запрещенного вещества.



Фото: УМВД России по Орловской области

В дачном массиве на территории Советского района Орла задержали подозреваемого в распространении крупной партии синтетического наркотика. У 20-летнего молодого человека нашли два крупных свертка. Лабораторная проверка показала, что внутри них была сотня свертков поменьше. Всего из незаконного оборота изъяли более 53 граммов запрещенного вещества.



Наркотик предназначался для распространения через тайники.



Как рассказали в УМВД по региону, подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается.





Артем Ежаков



