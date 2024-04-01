В апреле в Орловской области пройдут шесть ярмарок вакансий
Первая назначена на четвертое число.
В апреле в Орловской области пройдут шесть ярмарок вакансий. График опубликован на портале регионального управления труда и занятости.
Первая ярмарка назначена на 4 апреля. Она пройдет в Центре занятости населения Кромского района с 11:00 до 12:00. Соискателям предложат вакансии оператора свиноводческих комплексов, рабочего элеватора, аппаратчика обработки зерна, рабочего токового хозяйства, контролера.