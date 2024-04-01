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15:00, 1 апреля 2024 года В апреле в Орловской области пройдут шесть ярмарок вакансий Первая назначена на четвертое число.





В апреле в Орловской области пройдут шесть ярмарок вакансий. График опубликован на портале регионального управления труда и занятости.



Первая ярмарка назначена на 4 апреля. Она пройдет в Центре занятости населения Кромского района с 11:00 до 12:00. Соискателям предложат вакансии оператора свиноводческих комплексов, рабочего элеватора, аппаратчика обработки зерна, рабочего токового хозяйства, контролера.



Оставшиеся ярмарки пройдут 10, 11, 12, 23 и 24 апреля. Ознакомиться с местами их проведения, временем работы, работодателями и вакансиями можно на портале регионального управления труда и занятости.





Артем Ежаков



