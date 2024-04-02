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8:00, 2 апреля 2024 года В Ливенской гимназии стартовал капитальный ремонт Работы закончат до декабря.





Видео предоставлено ТК "Принт-ТВ" (г. Ливны)

В Ливенской гимназии стартовал капитальный ремонт. До начала основных работ еще есть время, но подрядная организация уже освоилась на трех этажах старого корпуса.



Пару недель назад в коридорах и учебных кабинетах начались работы по демонтажу. Одновременно строители занимаются вопросами инженерных коммуникаций.

Илья Горшков, производитель работ ООО ИСК "Добрый дом": "В данный момент производим демонтаж штукатурки, сделали исследование штукатурного слоя на стенах. Далее приступим к демонтажу полов. Линолеум уже сняли, пока что остался деревянный настил". Ремонт гимназии осуществляется в рамках программы "Модернизация школьных систем образования". На эти цели выделено свыше 85 миллионов рублей. Обновленный объект должен быть сдан в эксплуатацию в декабре 2024-го года.





При содействии ТК ПРИНТ-ТВ



