В Ливенской гимназии стартовал капитальный ремонт. До начала основных работ еще есть время, но подрядная организация уже освоилась на трех этажах старого корпуса.
Пару недель назад в коридорах и учебных кабинетах начались работы по демонтажу. Одновременно строители занимаются вопросами инженерных коммуникаций.
Илья Горшков, производитель работ ООО ИСК "Добрый дом":"В данный момент производим демонтаж штукатурки, сделали исследование штукатурного слоя на стенах. Далее приступим к демонтажу полов. Линолеум уже сняли, пока что остался деревянный настил".
Ремонт гимназии осуществляется в рамках программы "Модернизация школьных систем образования". На эти цели выделено свыше 85 миллионов рублей. Обновленный объект должен быть сдан в эксплуатацию в декабре 2024-го года.