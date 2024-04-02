В Орловскую область не впустили французские семена
Партию без документов забраковали сотрудники межтерриториального Управления Россельхознадзора.
Фото: архив
28 марта из Республики Беларусь в Орловскую область пытались ввезти французские семена рапса. Партию общим весом 282 килограмма проверили сотрудники Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
Специалисты установили, что на подкарантинную продукцию нет фитосанитарного сертификата и разрешения на ввоз в РФ. В итоге партию семян вернули отправителю в Республику Беларусь.