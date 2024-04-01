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14:00, 1 апреля 2024 года В Орловской области призовут больше тысячи человек 1 апреля в регионе стартовала кампания по призыву на срочную службу.





1 апреля в России стартовал весенний призыв на срочную службу в ряды Вооруженных сил. Как отметили в мэрии Орла, в городе планируется призвать порядка 250 человек, в области — чуть более тысячи. Служить они будут в частях Московского военного округа.



Призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящие в запасе. Всего в стране призвать планируют 150 тысяч человек.



Призыв продлится до 15 июля. В Генштабе заверили, что срочников не будут привлекать к участию в СВО.





Артем Ежаков



