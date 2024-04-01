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16:30, 1 апреля 2024 года

Орловцы поблагодарили пожарных за спасение дома

Пожар случился в деревне Овсянниково Орловского округа.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

30 марта в деревне Овсянниково Орловского округа горел жилой дом. Сообщение о ЧП поступило в три часа ночи. На месте происшествия работали сотрудники 2-й, 3-й и Специализированной пожарно-спасательных частей.

Огонь повредил кухню. К счастью, пострадавших нет. По предварительной информации, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрического провода.

Жители дома поблагодарили спасателей за оперативность и слаженность действий. Комментарий был оставлен под постом в сообществе "ГУ МЧС России по Орловской области".

- Мы всей семьей выражаем благодарность сотрудникам 2-й, 3-й и Специализированной пожарно-спасательной бригаде спасателей за оперативность, слаженность и бережное отношение к нашему имуществу в ходе тушения пожара 30 марта в деревне Овсянниково. Ребята, спасибо, что спасли наш дом, - написали орловцы.


Сергей Мерцалов
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