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16:30, 1 апреля 2024 года Орловцы поблагодарили пожарных за спасение дома Пожар случился в деревне Овсянниково Орловского округа.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

30 марта в деревне Овсянниково Орловского округа горел жилой дом. Сообщение о ЧП поступило в три часа ночи. На месте происшествия работали сотрудники 2-й, 3-й и Специализированной пожарно-спасательных частей.



Огонь повредил кухню. К счастью, пострадавших нет. По предварительной информации, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрического провода.



Жители дома поблагодарили спасателей за оперативность и слаженность действий. Комментарий был оставлен под постом в сообществе "ГУ МЧС России по Орловской области".



- Мы всей семьей выражаем благодарность сотрудникам 2-й, 3-й и Специализированной пожарно-спасательной бригаде спасателей за оперативность, слаженность и бережное отношение к нашему имуществу в ходе тушения пожара 30 марта в деревне Овсянниково. Ребята, спасибо, что спасли наш дом, - написали орловцы.





Сергей Мерцалов



