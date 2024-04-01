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12:00, 1 апреля 2024 года За четыре года в Орловской области отремонтировали более 700 дворов Израсходовано около четырех миллиардов рублей.



Фото: архив

С 2019 по 2023 годы в Орловской области в порядок привели 705 дворовых и 222 общественные территории. На эти цели было израсходовано около четырех миллиардов рублей.



Как сообщили в региональном департаменте ЖКХ, ТЭК и энергосбережения, в 2023 году на ремонт направили 1,2 миллиарда рублей - вдвое больше, чем в годом ранее. Благодаря этому удалось благоустроить 92 двора и 47 общественных территорий.





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