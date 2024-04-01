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10:00, 1 апреля 2024 года Андрей Клычков ответил на вопросы корреспондента ИА "Sputnik Беларусь" По словам главы региона, орловские предприятия активно взаимодействуют с белорусскими партнерами.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков дал интервью ИА "Sputnik Беларусь". Глава региона отметил, что орловские предприятия активно взаимодействуют с белорусскими партнерами.



Как пишет тг-канал "Телеграммы из Орла", промышленные гиганты "ГМС Ливгидромаш" и "Ливнынасос" развивают дилерскую сеть в сфере поставок насосного оборудования, "Промприбор" - топливораздаточного оборудования, "Протон" - светотехнической продукции, "Протон-Электротекс" - полупроводниковой продукции.



Андрей Клычков также подчеркнул, что Орловская область является крупным поставщиком продукции растениеводства, масложировой отрасли, пищевой и перерабатывающей промышленности, мучных кондитерских изделий в Беларусь. Кроме того, между Орловской областью и Республикой Беларусь существуют тесные культурные связи.





Сергей Мерцалов



