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10:00, 1 апреля 2024 года

Андрей Клычков ответил на вопросы корреспондента ИА "Sputnik Беларусь"

По словам главы региона, орловские предприятия активно взаимодействуют с белорусскими партнерами.

Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков дал интервью ИА "Sputnik Беларусь". Глава региона отметил, что орловские предприятия активно взаимодействуют с белорусскими партнерами.

Как пишет тг-канал "Телеграммы из Орла", промышленные гиганты "ГМС Ливгидромаш" и "Ливнынасос" развивают дилерскую сеть в сфере поставок насосного оборудования, "Промприбор" - топливораздаточного оборудования, "Протон" - светотехнической продукции, "Протон-Электротекс" - полупроводниковой продукции.

Андрей Клычков также подчеркнул, что Орловская область является крупным поставщиком продукции растениеводства, масложировой отрасли, пищевой и перерабатывающей промышленности, мучных кондитерских изделий в Беларусь. Кроме того, между Орловской областью и Республикой Беларусь существуют тесные культурные связи.


Сергей Мерцалов
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