В Орловской области стартовал экологический двухмесячник
Экологический субботник состоится 20 апреля.
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Экологический двухмесячник в Орловской области пройдет с 1 апреля по 31 мая 2024 года. 20 апреля состоится экологический субботник. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Клычков.
Мероприятия проводятся в рамках общероссийской акции "Дни защиты от экологической опасности". Оргкомитет в нашем регионе возглавил первый заместитель губернатора Владимир Ивановский.
- Органам местного самоуправления рекомендовано принять участие в общероссийской акции "Дни защиты от экологической опасности", проводимой на территориях муниципальных образований Орловской области, - сообщаетрегиональный инфопортал.