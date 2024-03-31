Орловская и Гомельская области договорились сотрудничать
Соглашение подписано в ходе визита губернатора Андрея Клычкова.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков и председатель Гомельского областного исполнительного комитета Республики Беларусь Иван Крупко подписали план мероприятий на 2024 – 2026 годы о торгово-экономическом, научно техническом и гуманитарно-культурном сотрудничестве.
Соглашение между правительством Орловской области и Гомельским областным комитетом подписано в ходе рабочей поездки Андрея Клычкова. Как отметил Иван Крупко, за последние три года между областями товарооборот вырос в три раза.