Губернатор Орловской области прибыл с рабочим визитом в Гомель
Андрей Клычков находится в командировке в Республике Беларусь.
Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"
Губернатор Орловской области Андрей Клычков в рамках командировки в Республику Беларусь прибыл с рабочим визитом в Гомель. Фото публикует тг-канал "Телеграммы из Орла".
Напомним, что в рамках командировки у главы Орловщины запланировано несколько встреч, включая встречу с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Будут обсуждаться вопросы общего взаимодействия.