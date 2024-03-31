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15:52, 31 марта 2024 года В Орле ремонтируют дорогу на Герценском мосту Работу планируют закончить за четыре – пять дней.





В Орле ремонтируют дорогу на Герценском мосту. Об этом сообщили в городской администрации. Работу планируют закончить за четыре – пять дней при условии хорошей погоды. В процессе задействовано 14 человек и восемь единиц техники.



Напомним, что губернатор Андрей Клычков поставил задачу привести дороги региона в порядок к 1 мая.





Артем Ежаков



