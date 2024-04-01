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8:30, 1 апреля 2024 года На Орловщине подскочило производство лекарств, мебели и напитков Статистику представил Орелстат.





В феврале текущего года по сравнению с аналогичным месяцем 2023-го индекс промышленного производства в Орловской области вырос на 18,8%. В сравнении с январем текущего года рост составил 3,9%. Статистику представил Орелстат.



В феврале 2024-го по сравнению с февралем 2023-го на 15,5% выросли объемы производства в обрабатывающем секторе, на 31,3% – в энергетическом. Сектор, связанный с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений показал рост в 30,7%. На 16,2% снизилось производство в сырьевом секторе.



Существенный рост относительно февраля 2023-го года зафиксирован в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – в 2,3 раза. Производство мебели выросло на 61,2%, напитков – на 56,9%, металлургии – на 42,2%, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 39,6%, бумаги и бумажный изделий – на 36,9%, электрического оборудования – на 34,2%.





Артем Ежаков



