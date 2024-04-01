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7:30, 1 апреля 2024 года

Центр Мценска обновят за 92,5 миллиона рублей

Продолжается поиск подрядчика для "Мценской версты".


В Орловской области продолжается поиск подрядчика для благоустройства улицы Ленина "Мценская верста". Заявка появилась на Госзакупках. Начальная цена торгов превышает 92,5 миллиона рублей.

Ранее проект "Мценская верста" стал победителем VIII Конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды. Сообщалось, что центр Мценска стилизуют под старину: появятся верстовые столбы, чугунные фонари и "старомодные" таблички с названиями улиц и номерами домов. В прогулочной зоне, которую частично замостят брусчаткой, откроется несколько городских чайных гостиных – "У Фета", "У Шеншиных" и "У Измайловых". Также установят памятник героине повести Николая Лескова Леди Макбет.

Окончание подачи заявок на участие в торгах назначено на 8 апреля.


Артем Ежаков
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