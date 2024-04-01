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8:00, 1 апреля 2024 года Между Орлом и Мценском запустят дополнительные электрички Они будут курсировать с 28 апреля по 22 сентября.





Между Орлом и Мценском запустили дополнительные электрички. Об этом сообщает сайт МЖД. "Дачные" электрички введены в связи с сезонным увеличением пассажиропотока.



Дополнительные электрички будут курсировать с 28 апреля по 22 сентября.

"В Орловской области с 28 апреля по 22 сентября станут курсировать поезда №6324 Орел – Мценск (отправлением в 13:32) и 6323 (в 15:24) в обратном направлении", – сказано в сообщении.





Артем Ежаков



