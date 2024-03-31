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11:00, 31 марта 2024 года

Орловские ветераны СВО попробуют свои силы в большом спорте

С бойцами, получившими на фронте инвалидность, пообщался Юрий Ноздрунов.

Фото: региональное отделение фонда "Защитники Отечества"

В Орле на встрече с бронзовым призером Паралимпийских игр, Чемпионом России по настольному теннису Юрием Ноздруновым ветераны СВО обсудили развитие адаптивного спорта. Как сообщили в региональном отделении фонда "Защитники Отечества", Ноздрунов рассказал, как получил травму и почему решил связать свою жизнь с настольным теннисом.

Спортсмен рекомендовал ветеранам пробовать свои силы сразу в нескольких дисциплинах, чтобы найти свой путь в новых жизненных условиях. С ним согласился другой участник встречи Григорий Кунцев. На Кубке Защитников Отечества в феврале боец нехотя согласился на тренировку по стрельбе из лука, которая показала его огромный потенциал. Сейчас Григорий тренируется три раза в неделю на стадионе имени Ленина в Орле.

Также о своем спортивном прошлом рассказал боец СВО Сабир Ахмедов, лишившийся в бою кисти руки. Сейчас, несмотря на увечье, он продолжает тренировки по тайскому боксу.


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