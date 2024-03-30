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14:50, 30 марта 2024 года В Орле на тротуаре сбили маму с ребенком ДТП случилось на улице Космонавтов.





30 марта днем в Орле на улице Космонавтов произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два пешехода получили травмы. Водитель автомобиля "Мицубиси", не справившись с управлением, выехала на тротуар. Под колесами машины оказалась мама с восьмилетней девочкой.



В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения и были госпитализированы на скорой помощи в больницу. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.





Вести-Орёл



