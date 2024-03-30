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18:00, 30 марта 2024 года В больнице Боткина в Орле установили современный лифт Подъемное устройство в инфекционном отделении не работало более 50 лет.



Фото: городская больница имени Боткина

В инфекционном отделении городской больницы имени Боткина ввели в эксплуатацию новый лифт. Подъемное устройство здесь не работало более 50 лет.



Как сообщили в сообществе "Городская больница имени Боткина", лифт оборудован по самым современным технологиям. Теперь пациентов в тяжелом состоянии больше не придется переносить по лестнице. Кроме того, новый лифт позволит комфортно перемещаться между этажами людям с ограниченными возможностями здоровья и облегчит труд медицинского персонала.





Вести-Орёл



