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18:00, 30 марта 2024 года

В больнице Боткина в Орле установили современный лифт

Подъемное устройство в инфекционном отделении не работало более 50 лет.

Фото: городская больница имени Боткина

В инфекционном отделении городской больницы имени Боткина ввели в эксплуатацию новый лифт. Подъемное устройство здесь не работало более 50 лет. 

Как сообщили в сообществе "Городская больница имени Боткина", лифт оборудован по самым современным технологиям. Теперь пациентов в тяжелом состоянии больше не придется переносить по лестнице. Кроме того, новый лифт позволит комфортно перемещаться между этажами людям с ограниченными возможностями здоровья и облегчит труд медицинского персонала.


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