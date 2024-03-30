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17:00, 30 марта 2024 года В Орле росгвардейцы проверили тревожные кнопки на охраняемых объектах Особое внимание - школам, медучреждениям и торговым центрам.



Фото: архив

Орловские росгвардейцы проверяют исправность систем тревожной сигнализации и видеонаблюдения на различных объектах. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, работа идет в плановом порядке.



- Особое внимание уделяется обеспечению общественной безопасности на объектах образования, здравоохранения, а также в местах массового пребывания граждан - супермаркетах, торговых центрах, - рассказал заместитель начальника Управления вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии подполковник полиции Максим Сиротинин.



В ходе учебных тренировок росгвардейцы отрабатывают алгоритм действий при получении сигнала "Тревога", проводят инструктажи с представителями частных охранных организаций и персоналом. За месяц силовики посетили 62 объекта в Железнодорожном и Северном районах города, а также 21 охраняемый объект в Заводском и Советском районах.



Всего под охраной Росгвардии на территории Орловской области находится более четырех тысяч объектов, включая квартиры и автотранспорт юридических и физических лиц.





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