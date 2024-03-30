Из-за пожара в центре Орла эвакуировали шесть человек
ЧП случилось в многоэтажке на улице Салтыкова-Щедрина.
Фото: скриншот из видео пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области
Сообщение о возгорании в доме на улице Салтыкова-Щедрина в Орле поступило в службу спасения рано утром 30 марта. Как сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области, горела квартира на четвертом этаже.
Спасатели оперативно прибыли на место и эвакуировали шесть человек. К счастью, никто не пострадал.
На месте ЧП работали сотрудники 1-й, 3-й и Специализированной пожарно-спасательных частей и семь единиц спецтехники. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования.