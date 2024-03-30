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12:08, 30 марта 2024 года Из-за пожара в центре Орла эвакуировали шесть человек ЧП случилось в многоэтажке на улице Салтыкова-Щедрина.



Фото: скриншот из видео пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области

Сообщение о возгорании в доме на улице Салтыкова-Щедрина в Орле поступило в службу спасения рано утром 30 марта. Как сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области, горела квартира на четвертом этаже.



Спасатели оперативно прибыли на место и эвакуировали шесть человек. К счастью, никто не пострадал.



На месте ЧП работали сотрудники 1-й, 3-й и Специализированной пожарно-спасательных частей и семь единиц спецтехники. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования.





Вести-Орёл



