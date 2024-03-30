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10:50, 30 марта 2024 года

В Орловской области три автобусных маршрута изменят свой путь

Речь идет о межмуниципальном транспорте.


С 1 апреля 2024 года несколько автобусов в Орле изменят свой путь. Маршруты №106 "Орел-Становой Колодезь", №109 "Орел-Новодмитровка" и №119 "Орел - к-з "Россия"-Топкое с заездом в Хотетово" будут проходить через Красный мост и улицу 3-я Курская.


Как сообщает КУ ОО "Организатор перевозок", схему движения изменили после опроса жителей населенных пунктов Топкое, Калинино, Хотетово и Становой Колодезь Орловского округа. Большинство респондентов высказались за возврат к схеме движения, действующей до начала реконструкции Красного моста в 2021 году. В итоге, с 1 апреля автобусы № 106, №109 и №119 изменят свой путь и будут проходить через Красный мост и улицу 3-я Курская.


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