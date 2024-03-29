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20:40, 29 марта 2024 года В Мценской ЦРБ обновили оборудование Одна часть техники куплена по национальному проекту "Здравоохранение", другая – за средства областного бюджета







В Мценскую ЦРБ поступила и уже на службе новая медицинская техника и оборудование.



В сосудистом центре полностью обновили кровати в палате интенсивной терапии. Это умная мебель, которая обеспечивает комфорт для тяжелых пациентов.



Новинку получила и поликлиническая служба. На службе офтальмологов появился рефрактометр.



Новое оборудование внедрено и в стоматологической поликлинике. Практически все врачи работают на новых, современных установках. Они заменили кресла, устаревшие и морально и физически.



Также в Мценскую ЦРБ куплена техника для эндоскопической и физиотерапевтической службы, но она еще не введена в работу.





Елена Литинская



