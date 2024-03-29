пятница 29.03.2024 22:32:34 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

20:20, 29 марта 2024 года

Орловский облсовет заслушал отчет Андрея Клычкова

Итоги работы правительства региона стали одной из главных тем сессии.



29 марта Орловский облсовет провел 30-е заседание. В повестке было 20 вопросов. Одной из главных тем стал отчет губернатора Андрея Клычкова об итогах деятельности правительства региона в 2023-м году.

В прошлом году в регионе реализовывались 12 национальных проектов. На их финансовое обеспечение направлено 10,4 миллиарда рублей. Продолжались работы на крупнейших объектах: "Титанике", в аэропорту "Южный", стартовало возведение межвузовского кампуса, завершено строительство крупнейшей школы региона на улице Зеленина, открыто движение по Красному мосту.

Отчет правительства длился более часа, после которого областные депутаты рассмотрели еще 19 вопросов, среди которых сразу в двух чтениях приняты "О почетном звании «Населенный пункт трудовой славы»", закон о льготном отдыхе в летних оздоровительных лагерях для детей, получивших ранения на новых территориях.


Екатерина Габова
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.