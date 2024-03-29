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20:20, 29 марта 2024 года Орловский облсовет заслушал отчет Андрея Клычкова Итоги работы правительства региона стали одной из главных тем сессии.







29 марта Орловский облсовет провел 30-е заседание. В повестке было 20 вопросов. Одной из главных тем стал отчет губернатора Андрея Клычкова об итогах деятельности правительства региона в 2023-м году.



В прошлом году в регионе реализовывались 12 национальных проектов. На их финансовое обеспечение направлено 10,4 миллиарда рублей. Продолжались работы на крупнейших объектах: "Титанике", в аэропорту "Южный", стартовало возведение межвузовского кампуса, завершено строительство крупнейшей школы региона на улице Зеленина, открыто движение по Красному мосту.



Отчет правительства длился более часа, после которого областные депутаты рассмотрели еще 19 вопросов, среди которых сразу в двух чтениях приняты "О почетном звании «Населенный пункт трудовой славы»", закон о льготном отдыхе в летних оздоровительных лагерях для детей, получивших ранения на новых территориях.





Екатерина Габова



