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17:20, 29 марта 2024 года Московский режиссер поставил классику Булгакова на орловской сцене В театре Тургенева прошел предпремьерный показ "Собачьего сердца".







Московский режиссер Сергей Дьячковский поставил классику Булгакова на орловской сцене. В театре Тургенева прошел предпремьерный показ "Собачьего сердца" (+16).



Профессора Преображенского играет Александр Козлов, Шарикова – Елена Плотникова. В постановке есть неожиданные моменты: Шарикова режиссеру удалось сделать симпатичным, а профессора довольно жестоко наказать, сделав жертвой собственного стремления к чистому знанию и эксперименту.

Сергей Дьячковский, режиссер-постановщик спектакля "Собачье сердце": "Наше прочтение не похоже на бортковский фильм, и нельзя сказать, что мы удалились от Булгакова. Мы также близки, но по-другому. Другой угол".





Эва Стасюлевич



