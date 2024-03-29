Московский режиссер поставил классику Булгакова на орловской сцене
В театре Тургенева прошел предпремьерный показ "Собачьего сердца".
Московский режиссер Сергей Дьячковский поставил классику Булгакова на орловской сцене. В театре Тургенева прошел предпремьерный показ "Собачьего сердца" (+16).
Профессора Преображенского играет Александр Козлов, Шарикова – Елена Плотникова. В постановке есть неожиданные моменты: Шарикова режиссеру удалось сделать симпатичным, а профессора довольно жестоко наказать, сделав жертвой собственного стремления к чистому знанию и эксперименту.
Сергей Дьячковский, режиссер-постановщик спектакля "Собачье сердце":"Наше прочтение не похоже на бортковский фильм, и нельзя сказать, что мы удалились от Булгакова. Мы также близки, но по-другому. Другой угол".