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17:17, 29 марта 2024 года В Орле укладывают асфальт на Тургеневском мосту и Брестской Обновить покрытие рабочие обещают за 10 дней.



Фото: архив

В Орле продолжается дорожный ремонт, потребовавшийся полотну после зимы. Так, рабочие начали укладывать асфальт на Тургеневском мосту и Брестской улице.



Этот участок отфрезеровали несколько дней назад. По сообщению мэрии Орла, работу здесь ведет бригада ООО "Дорстрой 57", уложить новый асфальт обещают за 10 дней. Всего трудится 9 дорожников и 8 единиц техники.



Ведется ремонт и других дорог в Орле, в их числе Московское шоссе. Предстоит залатать ямы на Московской улице, Комсомольской, Машкарина,Гостиной.





Ольга СУПОНЕВА



