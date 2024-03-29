В Орле укладывают асфальт на Тургеневском мосту и Брестской
Обновить покрытие рабочие обещают за 10 дней.
Фото: архив
В Орле продолжается дорожный ремонт, потребовавшийся полотну после зимы. Так, рабочие начали укладывать асфальт на Тургеневском мосту и Брестской улице.
Этот участок отфрезеровали несколько дней назад. По сообщению мэрии Орла, работу здесь ведет бригада ООО "Дорстрой 57", уложить новый асфальт обещают за 10 дней. Всего трудится 9 дорожников и 8 единиц техники.
Ведется ремонт и других дорог в Орле, в их числе Московское шоссе. Предстоит залатать ямы на Московской улице, Комсомольской, Машкарина,Гостиной.