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20:00, 29 марта 2024 года

В Орле соревновались лучшие юные вольники России

Регион впервые принял первенство России по вольной борьбе среди спортсменов до 18 лет.



Орловская область впервые приняла первенство России по вольной борьбе среди спортсменов до 18 лет. Финальный день соревнований прошел 29 марта.

Кроме наград на кону были путевки на первенства Европы и мира. Побороться приехали более 400 спортсменов из 48 регионов страны.

Орловщина не первый год уже проводит соревнования самого высокого уровня. Об этом и дальнейшем развитии спортивной борьбы в регионе поговорили губернатор Андрей Клычков и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Стороны подписали договор о сотрудничестве.


Анастасия Дорохова
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