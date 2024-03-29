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16:55, 29 марта 2024 года

В Орловской области создадут призывную комиссию

Соответствующий указ подписал губернатор Андрей Клычков.

Фото: архив

Губернатор Андрей Клычков подписал указ о создании призывной комиссии Орловской области. Комиссии для призыва граждан на военную службу также появятся в районах и городах Орловщины.

Как следует из документа, региональную комиссию возглавит Андрей Клычков.

- Рекомендовать управлению Министерства внутренних дел РФ по Орловской области: обеспечить поддержание порядка в местах сбора и отправки призывников в войска, а также безопасность автотранспорта, доставляющего команды призывников из военных комиссариатов районов Орловской области на сборный пункт Орловской области; обеспечить дежурство сотрудников органов внутренних дел на сборном пункте, - говорится в указе. 

В России весенний призыв стартует с 1 апреля 2024 года и продлится до 15 июля. В Генштабе вооруженных сил России заверили, что срочников не будут привлекать к участию в СВО.


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