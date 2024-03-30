В Орле наградили композитора Евгения Дербенко

Заслуженный деятель искусств России поощрен за вклад в развитие Орловской области.
Награду "За вклад в развитие Орловской области" получил композитор Евгений Дербенко. Поощрили известного деятеля искусств в облсовете 29 марта.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. Евгений Дербенко - не только композитор, но и педагог, заслуженный деятель искусств России, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, почетный работник среднего профессионального образования РФ, почетный гражданин города Орла.
Композитор подготовил более ста лауреатов международных и всероссийских конкурсов исполнителей на русских народных инструментах. В качестве председателя и члена жюри участвовал в работе нескольких десятков международных и всероссийских конкурсов.