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12:56, 30 марта 2024 года В Орле наградили композитора Евгения Дербенко Заслуженный деятель искусств России поощрен за вклад в развитие Орловской области.





Награду "За вклад в развитие Орловской области" получил композитор Евгений Дербенко. Поощрили известного деятеля искусств в облсовете 29 марта.



Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. Евгений Дербенко - не только композитор, но и педагог, заслуженный деятель искусств России, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, почетный работник среднего профессионального образования РФ, почетный гражданин города Орла.



Композитор подготовил более ста лауреатов международных и всероссийских конкурсов исполнителей на русских народных инструментах. В качестве председателя и члена жюри участвовал в работе нескольких десятков международных и всероссийских конкурсов.







Ольга СУПОНЕВА



