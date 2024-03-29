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16:13, 29 марта 2024 года В Орле принято решение о бесплатном питании для детей в пришкольных лагерях Утверждены категории льготников.



Фото: архив

В Орле утверждены категории льготников, чьих детей обеспечат в пришкольных летних лагерях бесплатным питанием. Решение принято 29 марта на сессии горсовета.



Бесплатно питаться будут дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных семей, дети-инвалиды, сироты и оставшиеся без попечения родителей, а также дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Относятся к категориям льготников и дети из семей бойцов СВО, семей беженцев.



На одного ребенка питание в день обойдется в 306 рублей, это больше, чем в 2023 году, сообщает пресс-служба Орловского горсовета.









Ольга СУПОНЕВА



