В Орле принято решение о бесплатном питании для детей в пришкольных лагерях
Утверждены категории льготников.
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В Орле утверждены категории льготников, чьих детей обеспечат в пришкольных летних лагерях бесплатным питанием. Решение принято 29 марта на сессии горсовета.
Бесплатно питаться будут дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных семей, дети-инвалиды, сироты и оставшиеся без попечения родителей, а также дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Относятся к категориям льготников и дети из семей бойцов СВО, семей беженцев.
На одного ребенка питание в день обойдется в 306 рублей, это больше, чем в 2023 году, сообщает пресс-служба Орловского горсовета.