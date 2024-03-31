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9:00, 31 марта 2024 года Комплект летних шин в среднем обойдется орловцам от 15 тысяч рублей В шиномонтажках начинается сезон очередей.







С наступлением весны в орловских шиномонтажках начали формироваться очереди. Пока большого ажиотажа нет.



Многие автомобилисты сейчас любят покупать универсальные шины. Комплект хорошей летней резины сейчас стоит в среднем от 15 тысяч рублей.



С учетом ухода некоторых европейских брендов нишу рынка активно занимают китайские партнеры.



По прогнозам синоптиков погода пришла к стабильному плюсу. Затягивать с заменой резины не нужно. Перепад температуры приводит к изменению сцепления колес с дорожным покрытием, а с прошлого года теперь штрафуют за любые шины не по сезону.





Антон Сорокин



