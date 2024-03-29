Андрей Клычков провел в Орле заседание антитеррористической комиссии
Участники обсудили противодействие террористическим и экстремистским угрозам.
Фото: Пресс-служба областного правительства
В Орле 29 марта состоялось заседание антитеррористической комиссии. Его провел губернатор Андрей Клычков. На повестке - противодействие экстремистским и террористическим угрозам.
- Ключевой вопрос повестки дня касался противодействия экстремистским и террористическим угрозам в части, касающейся выработки дополнительных мер по усилению антитеррористической защищенности потенциальных объектов на территории региона и мест массового пребывания людей, - сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.
Речь также зашла о профилактической работе в условиях террористических угроз.